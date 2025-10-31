Fondo Abitare Under 35? I proprietari si rifiutano di stipulare contratti a canone concordato
Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Giuseppe Ventricelli, giovane docente di Scienze e Tecnologie Meccaniche, sul Fondo Abitare Under 35, il bando promosso dalla Giunta Carnevali pensato per favorire il percorso di autonomia abitativa delle nuove generazioni. “Scrivo per portare all’attenzione pubblica una situazione che, a mio avviso, rappresenta un vero e proprio paradosso: un bando a cui molti vorrebbero partecipare, ma che di fatto scoraggia la partecipazione. Mi chiedo se i responsabili del Comune o il proprietario della prestigiosa struttura di Choruslife si siano interrogati sul motivo di tale disinteresse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fondo Abitare, il Comune: “Il bando funziona, ma i giovani non trovano alloggi a canone concordato” - X Vai su X
C’è una trama sottile che lega insieme le parole raccolte in The Wonder: è l’idea, espressa con forza da Christian Bobin, che abitare poeticamente il mondo o abitarlo umanamente, in fondo, siano la stessa cosa. L’augurio che portiamo con noi, dunque, è che - facebook.com Vai su Facebook
Bergamo, cento richieste per il «Fondo Abitare» ma scarseggiano le case: «Bisogna rilanciare la locazione» - Al via una campagna informativa del Comune per i proprietari Sono arrivate più di cento richieste, ma il bando del Fondo Abitare Under 35 — voluto dal Comune di Bergamo ... Segnala bergamo.corriere.it
Case, un fondo per aiutare gli under 35: a giugno il bando - Rendere più attrattiva la città, provando a pescare anche tra i residenti attualmente fuori dal capoluogo, e favorire l’emancipazione dei ragazzi che non riescono ad uscire dal proprio nucleo ... Da ecodibergamo.it
Bonus agli under 35 in affitto a Milano: come chiedere il contributo - Il Comune di Milano ha dato il via libera a un contributo con il quale intende fornire supporto economico ai lavoratori under 35: la misura, finanziata con un fondo da 1 milione e 210mila euro, si ... Da ilgiornale.it