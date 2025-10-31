Fondazione di Modena nel 2026 le erogazioni saliranno a 21 milioni di euro

I fondi stanziati dalla Fondazione di Modena per l’attività erogativa 2026 ammontano a 21 milioni e 400mila euro, in crescita di 900mila euro rispetto al 2025: è quanto riscontrabile nel Documento Programmatico Previsionale 2026, approvato all’unanimità dal Consiglio d’Indirizzo della Fondazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

