Folla ai funerali di Beatrice Bellucci La mamma | Tutta Roma è qui per te

AGI - Dolore, commozione e tanta partecipazione per i funerali di Beatrice Bellucci davanti alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur. Il feretro della ragazza, morta a soli 20 anni in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo, è stato accolto da un lungo applauso e da un'ondata di commozione che ha attraversato la folla. P resente in prima fila anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La mamma T eresa, in lacrime all'arrivo del feretro e sorretta dal marito Andrea, ha detto tra i singhiozzi: "Tutta Roma è qui per te". La Basilica, che può contenere fino a 700-800 persone, è gremita all'inverosimile: molti sono rimasti anche sul sagrato per seguire la cerimonia. 🔗 Leggi su Agi.it

