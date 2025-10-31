Folla ai funerali di Beatrice Bellucci La mamma | Tutta Roma è qui per te VIDEO

AGI - Dolore, commozione e tanta partecipazione per i funerali di Beatrice Bellucci davanti alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur. Il feretro della ragazza, morta a soli 20 anni in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo, è stato accolto da un lungo applauso e da un'ondata di commozione che ha attraversato la folla. P resente in prima fila anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La mamma T eresa, in lacrime all'arrivo del feretro e sorretta dal marito Andrea, ha detto tra i singhiozzi: "Tutta Roma è qui per te". La Basilica, che può contenere fino a 700-800 persone, è gremita all'inverosimile: molti sono rimasti anche sul sagrato per seguire la cerimonia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Folla ai funerali di Beatrice Bellucci. La mamma: "Tutta Roma è qui per te" (VIDEO)

Altre letture consigliate

Una folla commossa ha partecipato ai funerali di James Senese nella chiesa di Santa Maria dell'Arco - facebook.com Vai su Facebook

Folla ai funerali di Beatrice Bellucci. La mamma: "Tutta Roma è qui per te" - Dolore, commozione e tanta partecipazione per i funerali di Beatrice Bellucci davanti alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur. Riporta msn.com

I funerali di Beatrice Bellucci a Roma: folla e lacrime in chiesa all'Eur. La mamma: «Tutta la città è qui per te» - Sull'altare fiori e dediche per la giovane uccisa in un incidente stradale sulla Colombo. Secondo msn.com

Beatrice Bellucci, i funerali della ragazza morta nell'incidente all'Eur. Mamma Teresa: «Tutta Roma è qui per te» - morta nell'incidente sulla Cristoforo Colombo - msn.com scrive