Folgorato in piscina Dramma nello sport lo hanno trovato così | tragedia immensa giovanissimo
Il mondo dello sport internazionale è in lutto per la perdita di una giovane stella, un talento che negli ultimi anni aveva conquistato pubblico e tifosi grazie alla sua forza, al carisma e a una carriera in ascesa. La notizia della sua morte ha scosso profondamente l’ambiente sportivo, lasciando incredulità e dolore tra compagni, tecnici e appassionati. Secondo quanto trapela dai media locali, l’atleta, un campione impegnato in un campionato estero, sarebbe rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto dopo una sessione di allenamento. Trasportato d’urgenza in ospedale, è rimasto in coma per diversi giorni prima che i medici dichiarassero la morte cerebrale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
