Il giovane cantautore Foglie torna con il nuovo singolo "Fondoschiena", prodotto da Jason Rooney, noto per aver collaborato con Arisa, Laura Pausini, Tiromancino, Negramaro, e molti altri.

Foglie – Fondoschiena

" La canzone parla di come sia importante custodire i rapporti e le emozioni umane in un mondo superficiale, che sta cadendo a pezzi, a causa dell'eccessivo utilizzo dei social, il non distinguere più che cos'è reale, da cosa non lo è e l'odio tra le persone. Le emozioni, soprattutto l'amore, sono la cura contro il mondo, perché ci ricordano chi siamo veramente.

