foglie torna con il nuovo singolo fondoschiena prodotto da jason rooney

Il giovane cantautore Foglie torna con il nuovo singoloFondoschiena”, prodotto da Jason Rooney, noto per aver collaborato con Arisa, Laura Pausini, Tiromancino, Negramaro, e molti altri. Indice. Foglie – Fondoschiena. Chi è Foglie. Foglie – Fondoschiena. “ La canzone parla di come sia importante custodire i rapporti e le emozioni umane in un mondo superficiale, che sta cadendo a pezzi, a causa dell’eccessivo utilizzo dei social, il non distinguere più che cos’è reale, da cosa non lo è e l’odio tra le persone. Le emozioni, soprattutto l’amore, sono la cura contro il mondo, perché ci ricordano chi siamo veramente. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

