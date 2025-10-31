Foglie pubblica Fondoschiena | emozioni vere contro un mondo di schermi

“Fondoschiena” è il nuovo singolo di Foglie, giovane cantautore classe 2000 originario di Gravellona Toce, che continua così il percorso iniziato in estate con “Non vorrei la fine”. Un brano dal sound pop che guarda con decisione al funk e alla disco anni ’80, costruito insieme al producer Jason Rooney (già al lavoro con Arisa, Laura Pausini, Tiromancino, Negramaro) e pensato per unire groove e contenuto. Al centro della canzone c’è un messaggio molto chiaro: in un mondo che corre sui social, dove tutto è filtrato e spesso superficiale, le relazioni umane vanno protette. “Fondoschiena” parla proprio di questo: del rischio di confondere realtà e finzione, dell’odio gratuito online e di quella sensazione di smarrimento che nasce quando non distingui più cosa è vero e cosa è solo immagine. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

