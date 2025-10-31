Foggia accoglie l' aeromobile di Aeroitalia | e la compagnia sigla un accordo con Etihad per nuove rotte internazionali

È atterrato nella serata di ieri, 30 ottobre, l'aeromobile ATR72-600 di Aeroitalia che farà tornare a volare i foggiani dall'aeroporto Gino Lisa. Come è noto, a partire dalla giornata di domani 1° novembre sarà operativo il volo giornaliero Foggia-Milano Malpensa, che garantirà collegamenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Santeramo in Colle (BA), ottobre 2025 – Il Learning Sciences institute dell’Università di Foggia accoglie con entusiasmo l’invito rivolto dalla Fondazione Div.ergo – ONLU #CulturaeSocieta - facebook.com Vai su Facebook

AEREO Foggia, è arrivato questa sera al Gino Lisa il nuovo ATR72-600 di Aeroitalia - L’aereo decollerà regolarmente verso Milano e Torino, due tratte strategiche per il rilancio dello scalo foggiano e per l'intera capitanata. statoquotidiano.it scrive

Foggia, c’è Aeroitalia. Taranto: mozione per l’aeroporto. American Airlines, livrea speciale per i cento anni Voli - In consiglio comunale di Taranto ieri è passata la mozione all’unanimità peri voli civili all’aeroporto “Arlotta”. Segnala noinotizie.it

Foggia, rilancio del "Gino Lisa": intesa con Aeroitalia e gara da 12 mln per la riqualificazione - Già a novembre ripartono i collegamenti aerei per Milano e Torino, mentre procedono i lavori infrastrutturali ... Come scrive avionews.it