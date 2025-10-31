Focolaio di salmonella l’Europa punta il dito contro i pomodorini siciliani
In Europa è in corso un focolaio di salmonella. A raccontarlo è un report pubblicato dall’Agenzia Ue di prevenzione e controllo delle malattie infettive (Ecdc) in collaborazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Le indagini sono state condotte nell’arco di tre anni, dal 2023 al 2025, e hanno identificato i responsabili della diffusione dell’infezione: i pomodorini sicilian i. Il documento parla di un “focolaio transfrontaliero prolungato di Salmonella enterica serovar Strathcona ST2559”, con 437 casi confermati tra il 2023 e il 2025 in 17 Paesi europei e ulteriori segnalazioni da Regno Unito, Canada e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
