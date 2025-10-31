Florenzi su Milan-Roma di domenica | Inizio esaltante per tutte e due Poi parla di Pioli

Alessandro Florenzi, ex difensore e doppio ex di Milan e Roma, ha parlato della sfida di domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' all'agenzia di stampa 'ANSA'. Ecco le dichiarazioni del giocatore ritiratosi qualche mese fa dal calcio giocato.

