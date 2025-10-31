Florenzi | Roma-Milan? Vi dico chi sarà determinante

Alessandro Florenzi ha parlato a margine dell'evento Giovani e Memoria organizzato dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Tanti gli argomenti, a partire da Milan-Roma, arrivando alle sue origini e al suo futuro dopo il ritiro.

