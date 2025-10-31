Florenzi | Roma-Milan? Vi dico chi sarà determinante

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Florenzi ha parlato a margine dell’evento Giovani e Memoria organizzato dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Tanti gli argomenti, a partire da Milan-Roma, arrivando alle sue origini e al suo futuro dopo il ritiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

florenzi roma milan vi dico chi sar224 determinante

© Gazzetta.it - Florenzi: "Roma-Milan? Vi dico chi sarà determinante"

Altre letture consigliate

florenzi roma milan dicoFlorenzi 'stupito da inizio Roma, con Milan sarà bella sfida' - "E' stato un inizio esaltante per tutte e due, forse la Roma sta facendo qualcosa in più sotto il punto di vista delle aspettative, ha fatto un grande inizio. Lo riporta tuttosport.com

florenzi roma milan dicoFlorenzi: "La Roma mi ha stupito. Ma certo che con Dybala così..." - Roma che per Alessandro Florenzi significa tanto, tantissimo in termini di emozioni, campo, vittorie e anche soff ... Come scrive corrieredellosport.it

Florenzi: "Mi ha stupito la partenza della Roma. Dybala dove lo metti sta bene" - L'ex calciatore giallorosso: "Non è facile assimilare quello che fa un mister come Gasperini sia livello fisico che tattico" ... ilromanista.eu scrive

Cerca Video su questo argomento: Florenzi Roma Milan Dico