Florenzi parla di Milan e Roma | Inizio esaltante Poi ‘spinge’ i giallorossi E su Pioli confessa …

Alessandro Florenzi, ex difensore e doppio ex di Milan e Roma, ha parlato della sfida di domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' all'agenzia di stampa 'ANSA'. Ecco le dichiarazioni del giocatore ritiratosi qualche mese fa dal calcio giocato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Florenzi parla di Milan e Roma: “Inizio esaltante”. Poi ‘spinge’ i giallorossi. E su Pioli confessa …

"E' stato un inizio esaltante per tutte e due, forse la Roma sta facendo qualcosa in più sotto il punto di vista delle aspettative, ha fatto un grande inizio.

Florenzi: "Stupito dalla Roma, con il Milan sarà una bella partita" - "E' stato un inizio esaltante per tutte e due, forse la Roma sta facendo qualcosa in più sotto il punto di vista delle aspettative, ha fatto un grande ... Secondo milannews.it

Florenzi: "La Roma mi ha stupito. Ma certo che con Dybala così..." - Roma che per Alessandro Florenzi significa tanto, tantissimo in termini di emozioni, campo, vittorie e anche soff ... Riporta corrieredellosport.it