Florenzi commenta l’avvio di stagione | Inizio esaltante per Milan e Roma ma non mi aspettavo le difficoltà della Fiorentina

Alessandro Florenzi, ex giocatore di Roma e Milan, è intervenuto a margine dell'evento "Giovani e Memoria – Nostalgia di futuro", organizzato dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, soffermandosi sul momento delle sue ex squadre e sulla situazione della Fiorentina. L'ex terzino giallorosso e rossonero ha elogiato il rendimento delle due formazioni, protagoniste di un ottimo avvio di stagione in Serie A: «È stato un inizio esaltante per tutte e due, forse la Roma sta facendo qualcosa in più sotto il punto di vista delle aspettative.

