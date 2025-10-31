Florenzi commenta l’avvio di stagione | Inizio esaltante per Milan e Roma ma non mi aspettavo le difficoltà della Fiorentina
Inter News 24 Florenzi, ex calciatore del Milan,ha detto la sua sulla corsa scudetto e sulle squadre favorite per il raggiungimento del titolo. Alessandro Florenzi, ex giocatore di Roma e Milan, è intervenuto a margine dell’evento “Giovani e Memoria – Nostalgia di futuro”, organizzato dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, soffermandosi sul momento delle sue ex squadre e sulla situazione della Fiorentina. L’ex terzino giallorosso e rossonero ha elogiato il rendimento delle due formazioni, protagoniste di un ottimo avvio di stagione in Serie A: «È stato un inizio esaltante per tutte e due, forse la Roma sta facendo qualcosa in più sotto il punto di vista delle aspettative. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
️Alessandro Florenzi a Radio Deejay «Il mio rimpianto? Aver corso troppo per amore della Roma dopo l’infortunio». L’ex numero 24 giallorosso ha ripercorso uno dei momenti più duri della sua carriera, ricordando la doppia rottura del legamento crociato a - facebook.com Vai su Facebook
Florenzi: "La Roma mi ha stupito. Ma certo che con Dybala così..." - Roma che per Alessandro Florenzi significa tanto, tantissimo in termini di emozioni, campo, vittorie e anche soff ... Si legge su msn.com
Allegri, Florenzi e Rabiot: tre indizi fanno una prova, per Leao e il Milan è la stagione da dentro o fuori - Due settimane di sosta prima della ripresa del campionato sono lunghe di loro. Lo riporta calciomercato.com