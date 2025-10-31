Florenzi commenta l’avvio di stagione | Inizio esaltante per Milan e Roma ma non mi aspettavo le difficoltà della Fiorentina

Inter News 24 Florenzi, ex calciatore del Milan,ha detto la sua sulla corsa scudetto e sulle squadre favorite per il raggiungimento del titolo. Alessandro Florenzi, ex giocatore di Roma e Milan, è intervenuto a margine dell’evento “Giovani e Memoria – Nostalgia di futuro”, organizzato dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, soffermandosi sul momento delle sue ex squadre e sulla situazione della Fiorentina. L’ex terzino giallorosso e rossonero ha elogiato il rendimento delle due formazioni, protagoniste di un ottimo avvio di stagione in Serie A: «È stato un inizio esaltante per tutte e due, forse la Roma sta facendo qualcosa in più sotto il punto di vista delle aspettative. 🔗 Leggi su Internews24.com

