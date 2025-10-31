Flavio Briatore | Sinner non è benvoluto perché c'è una cosa che in Italia non gli perdoneranno mai

Il manager spiega perché il numero due al mondo ha spesso un bersaglio disegnato sulle spalle: "Accade a chiunque abbia successo. Per essere benvoluto qui devi essere un miserabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

