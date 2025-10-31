Flavio Briatore difende Jannik Sinner | In Italia ti vogliono bene solo se sei un miserabile
Flavio Briatore difende Jannik Sinner dopo le polemiche che hanno investito il tennista in seguito alla sua decisione di non prendere parte alla Coppa Davis. Intervistato a margine dell’inaugurazione del suo Crazy Pizza a Torino, l’imprenditore ha dichiarato: “Sinner è un campione straordinario, ma invece di supportarlo, viene criticato. Accade a chiunque abbia successo. In Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile”. Parlando di sé stesso e del suo ristorante, ma anche del tennista italiano, Briatore afferma: “La creatività di un imprenditore è quella di creare posti di lavoro e noi creiamo opportunità. 🔗 Leggi su Tpi.it
