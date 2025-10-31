Flavio Briatore | Crazy Pizza a Torino non è una semplice pizzeria ma un’esperienza

La nuova sede in Via Pietro Micca. Flavio Briatore controlla ogni dettaglio del nuovo Crazy Pizza di via Pietro Micca, a due passi da piazza Castello, con la stessa precisione di sempre come racconta a Corriere della Sera. Tavoli, sedie, tappeti – «bellissimi, di Unopiù, azienda di cui è socio da un paio d’anni» – la disposizione dei posti, il personale: tutto deve essere perfetto. L’obiettivo, dice, è offrire un’esperienza, non soltanto una cena. «Usiamo i migliori prodotti, al prezzo corretto. Speriamo che la gente si diverta». Le critiche al prezzo della margherita, 17 euro, lo lasciano del tutto indifferente. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Flavio Briatore: «Crazy Pizza a Torino non è una semplice pizzeria, ma un’esperienza»

Leggi anche questi approfondimenti

Il presunto aguzzino è Mario Gregoraci, 75 anni, papà della showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci ex moglie di Flavio Briatore - facebook.com Vai su Facebook

Briatore: "Spalletti? A me non piace per quanto visto in nazionale. Si tatui la Juve sull'altro braccio" - A margine della presentazione ufficiale del nuovo locale "Crazy Pizza" a Torino, Flavio Briatore parla anche di Juventus e del suo nuovo allenatore, Luciano Spalletti. Riporta tuttojuve.com

Crazy Pizza di Briatore arriva a Torino: la pizza di lusso e il prezzo che divide - Flavio Briatore sbarca nella sua regione di origine e porta il Crazy Pizza a Torino: i prezzi folli alimentano la polemica, ma ragionandoci su non sono neanche così alti, almeno non per tutti. Si legge su buonissimo.it

Crazy Pizza: quando una catena stupisce per qualità e servizio - Non sono mancate polemiche tra chi non vedeva l’ora che aprisse e chi non ne sentiva affatto il bisogno. Come scrive targatocn.it