Fiumicino porta d’Italia sul mondo | Mattarella celebra i 65 anni dell’aeroporto

Fiumicino, 31 ottobre 2025 – Con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in prima fila a segnare il peso istituzionale della giornata, l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha celebrato i 65 anni dalla sua inaugurazione del 20 agosto 1960, in pieno boom economico. Un passato lungo, una storia testimoniata dai video proiettati in sala per ripercorrere le tappe più importanti dello scalo capitolino, che continua a guardare al futuro all’insegna di sostenibilità ed innovazione; 65 anni dopo, infatti, l’aeroporto è diventato la principale porta d’accesso dell’Italia al mondo, riconosciuto negli ultimi anni come miglior aeroporto d’Europa e tra i primi al mondo per qualità dei servizi e capacità di innovare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it