Fiumicino l’aeroporto compie 65 anni Alla cerimonia il Presidente Mattarella

L’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino spegne 65 candeline. Oggi le celebrazioni dell’anniversario dalla sua inaugurazione nel 1960 alla presenza di autorità non solo del mondo dell’aviazione ma anche della politica, del clero e delle Istituzioni. Nel terminal 5 dello scalo della Capitale i festeggiamenti tra il ricordo dei primi anni nel boom economico e un presente fatto di traffico aeroportuale in crescita, tecnologia e infrastrutture. Presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma anche altre cariche politiche come il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

