Fiuggi ruba bottiglie di alcolici in un supermercato ma viene subito preso

Frosinonetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua l'azione incessante delle Forze dell'Ordine contro i reati predatori nel Nord della Ciociaria. I Carabinieri della Stazione di Fiuggi hanno messo a segno un nuovo intervento, culminato con l'arresto in flagranza di reato di un cittadino tunisino 25enne, senza fissa dimora, per furto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

fiuggi ruba bottiglie alcoliciRuba bottiglie al Conad di Aulla e spintona un commesso: arrestato dai carabinieri - Un 21enne residente in Lunigiana è stato fermato subito dopo il furto. Riporta msn.com

fiuggi ruba bottiglie alcoliciRuba alcolici all'Iper Rossetto, poi aggredisce la vigilanza per fuggire: fermato da agente fuori servizio - Furto di alcolici all’Iper Rossetto di Padova: 40enne aggredisce la vigilanza e viene arrestato da un Carabiniere fuori servizio. Come scrive nordest24.it

Ruba bottiglie di alcolici a un bar di Sirmione e le rivende a un ristorante della zona: denunciato - L’uomo avrebbe rubato alcune bottiglie di alcolici che avrebbe dovuto consegnare a un bar di Sirmione e le avrebbe ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fiuggi Ruba Bottiglie Alcolici