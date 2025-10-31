Fiuggi ruba bottiglie di alcolici in un supermercato ma viene subito preso

Continua l'azione incessante delle Forze dell'Ordine contro i reati predatori nel Nord della Ciociaria. I Carabinieri della Stazione di Fiuggi hanno messo a segno un nuovo intervento, culminato con l'arresto in flagranza di reato di un cittadino tunisino 25enne, senza fissa dimora, per furto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

