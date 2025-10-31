Firenze tutti in strada contro lo spaccio | la protesta di via Palazzuolo

Firenze, 31 ottobre 2025 – Pentole e fischietti contro lo spaccio. A protestare alcune decine di persone, tra commercianti e residenti, in via Palazzuolo, per denunciare soprattutto la vendita e il consumo h24 di crack. I partecipanti hanno piazzato delle sedie all'angolo con via dei Canacci, una delle strade più problematiche con via Benedetta, chiudendola simbolicamente con un nastro bianco e rosso, per poi distribuire volantini (e caramelle) a passanti e automobilisti. Il presidio dopo una mezz'ora si è trasformato in una passeggiata per le vie limitrofe. "Siamo assediati da fumatori di crack e spacciatori che gravitano attorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

