Firenze | rubano portafoglio a un turista sul treno in sosta a Santa Maria Novella denunciate

31 ott 2025

Due ragazze di 20 e 22 anni sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato in concorso aver derubato un turista americano, a bordo di un treno ad alta velocità in sosta nella stazione di Firenze Santa Maria Novella L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

