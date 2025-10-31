Fiorentina vs Lecce decima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe le squadre vivono un periodo complicato e hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Fiorentina vs Lecce si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola non hanno ancora centrato la vittoria stagionale e sono quindi chiamati ad una prova di carattere davanti al proprio pubblico, dove fin’ora non è riuscita ad esprimersi al meglio. Il tecnico Pioli sa che un altro ko potrebbe costargli la panchina. I salentini sbarcano in Toscana con l’intenzione di sfruttare le difficoltà dei viola. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

fiorentina vs lecce decima giornata serie a 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Lecce, decima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Scopri altri approfondimenti

fiorentina vs lecce decimaFiorentina-Lecce: tutte le info sulla partita - Domenica 2 novembre, alle ore 15:00, il Lecce se la vedrà al Franchi contro la Fiorentina di Pioli per la decima giornata del campionato di Serie A. Come scrive pianetalecce.it

fiorentina vs lecce decimaLecce, domani subito in campo: domenica prossima la Fiorentina - LECCE – Al termine della gara del Via del Mare con il Napoli,  il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha fissato la ripresa degli allenamenti per domani mattina al Centro Sportivo di Martignano. Da trnews.it

fiorentina vs lecce decimaFiorentina-Lecce: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 10ª giornata di Serie A. Secondo fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Vs Lecce Decima