Fiorentina vs Lecce decima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe le squadre vivono un periodo complicato e hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Fiorentina vs Lecce si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola non hanno ancora centrato la vittoria stagionale e sono quindi chiamati ad una prova di carattere davanti al proprio pubblico, dove fin’ora non è riuscita ad esprimersi al meglio. Il tecnico Pioli sa che un altro ko potrebbe costargli la panchina. I salentini sbarcano in Toscana con l’intenzione di sfruttare le difficoltà dei viola. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

