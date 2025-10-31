Fiorentina-Lecce domenica 02 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Moise Kean può deciderla

La Fiorentina si ritrova in una situazione davvero delicata e inaspettata dopo le prime nove giornate di classifica ed è obbligata a vincere nel match casalingo contro il Lecce. I toscani sono infatti in piena zona retrocessione dopo l’ennesima sconfitta, rimediata stavolta a San Siro contro una Inter troppo superiore in questo momento. La Viola . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Lecce (domenica 02 novembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Moise Kean può deciderla

Leggi anche questi approfondimenti

Priorità alla sfida con il #Lecce, la #Fiorentina si prende del tempo per decidere il proprio futuro. Intanto cominciano a circolare le prime suggestioni, per il ruolo di ds e anche per quello di allenatore - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina Juventus Napoli Lecce Udinese Bologna Lecce Cremonese Bari - X Vai su X

Pronostico Fiorentina-Lecce, o vittoria o esonero: è l’ultima chance - Lecce è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostico, tv, streaming. Da ilveggente.it

Dove vedere Fiorentina-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario - Al "Franchi" Pioli si gioca tutto nella partita contro la squadra di Di Francesco: le possibili scelte di formazione ... Riporta corrieredellosport.it

Fiorentina – Lecce Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 15:00. Lo riporta stadiosport.it