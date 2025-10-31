Fiorentina-Lecce domenica 02 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
La Fiorentina si ritrova in una situazione davvero delicata e inaspettata dopo le prime nove giornate di classifica ed è obbligata a vincere nel match casalingo contro il Lecce. I toscani sono infatti in piena zona retrocessione dopo l’ennesima sconfitta, rimediata stavolta a San Siro contro una Inter troppo superiore in questo momento. La Viola . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Classifica Giornata 9 #SerieA 2025/2026 ? Fiorentina-Lecce domenica 2 novembre ore 15 ? FORZA LECCE ? https://tifosilecce.forumattivo.com/t3546-campionato-serie-a-stagione-2025-2026 - facebook.com Vai su Facebook
E così fu. Portiamoci avanti: alla decima giornata non è MAI accaduto che, non 4, ma 3 squadre siano rimaste a quota zero vittorie. Il prossimo turno: Verona-Inter, Fiorentina-Lecce, Torino-Pisa e Sassuolo-Genoa. Se almeno 2 squadre non vincono è di nuovo - X Vai su X
Contro il Lecce la peggior Fiorentina di sempre: Pioli si gioca il tutto per tutto - Domenica le due compagini scenderanno in campo al Franchi per una partita da dentro o fuori per il tecnico emiliano ... Secondo pianetalecce.it
Fiorentina-Lecce: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni - Gli abbonati potranno seguire la partita su smart TV con l’app dedicata o, in alternativa, tramite decoder Sky Q, TIMVISION BOX, dispositivi come Amazon Fire TV ... Da msn.com
Fiorentina, Pradè: "Domenica contro il Lecce per noi gara da vita o morte" - 0 contro l'Inter, ai canali ufficiali del club è intervenuto il direttore sportivo Daniele. Come scrive tuttomercatoweb.com