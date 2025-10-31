La Fiorentina si ritrova in una situazione davvero delicata e inaspettata dopo le prime nove giornate di classifica ed è obbligata a vincere nel match casalingo contro il Lecce. I toscani sono infatti in piena zona retrocessione dopo l’ennesima sconfitta, rimediata stavolta a San Siro contro una Inter troppo superiore in questo momento. La Viola . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Lecce (domenica 02 novembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici