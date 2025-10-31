Fiorentina-Lecce domenica 02 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

La Fiorentina si ritrova in una situazione davvero delicata e inaspettata dopo le prime nove giornate di classifica ed è obbligata a vincere nel match casalingo contro il Lecce. I toscani sono infatti in piena zona retrocessione dopo l’ennesima sconfitta, rimediata stavolta a San Siro contro una Inter troppo superiore in questo momento. La Viola . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Lecce (domenica 02 novembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Robin Gosens salterà la sfida della Fiorentina contro il Lecce a causa di una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra. L'esterno tedesco era uscito per infortunio durante la sfida contro l'Inter e gli esami strumentali ai quali si è sottoposto ha

#FiorentinaLecce, le probabili formazioni: in difesa torna #Ranieri, ma quanti dubbi per #Pioli

Pronostico Fiorentina-Lecce, o vittoria o esonero: è l'ultima chance - Lecce è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostico, tv, streaming.

Fiorentina-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Fiorentina-

Pronostico Fiorentina-Lecce, ultima chiamata per Pioli - Domenica 2 novembre, alle 15, Stefano Pioli si gioca la permanenza a Firenze contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, altro tecnico la cui panchina traballa.