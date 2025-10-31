Fiorentina Femminile si riparte dal Sassuolo Cherubini Siamo pronte

Firenze, 31 ottobre 2025 - Torna la Serie A Women dopo la sosta per gli impegni delle nazionali in cui le calciatrici viola sono state protagoniste con le proprie selezioni. Su tutte si sono distinte Emma Snerle, in gol nella partita tra Finlandia e Danimarca, e Benedetta Bedini, adesso ai Quarti di Finale del Mondiale U17 in corso in Marocco con la nazionale azzurra. Sulla scia positiva del pareggio contro l’Inter e della vittoria al fotofinish contro il Milan, la Fiorentina si prepara a partire per l’Emilia Romagna dove domenica alle ore 18.00 (Diretta DAZN) sfiderà il Sassuolo. Neroverdi che sono appaiate in classifica alle gigliate con 4 punti, frutto di un pareggio (al debutto contro la Juventus 0-0), una sconfitta (nel derby emiliano con il Parma 2-1) e una vittoria nell’ultimo weekend (1-0 sul Como). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

