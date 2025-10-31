Fiorentina e Genoa una crisi senza fine Ultimo appello per Pioli e Viera

Due dei club storici del campionato italiano stanno attraversando uno dei periodi più critici della loro storia. Parliamo di Fiorentina e Genoa, ancora a secco di vittorie e relegate nei bassifondi della classifica. Ne fanno le spese i rispettivi allenatori, Pioli e Viera, che rischiano seriamente l’esonero. VIAGGIO NELLA CRISI DI FIORENTINA E GENOA GENOA Mai i rossoblu erano partiti così male in campionato, con tre punti in nove partite. Un risultato che rischia di compromettere quanto di positivo fatto in questi ultimi anni. Sul banco degli imputati è finito il tecnico francese Patrick Vieira, reo di scelte discutibili, come giocatori offensivi mai utilizzati e continui cambi di ruolo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Fiorentina e Genoa, una crisi senza fine. Ultimo appello per Pioli e Viera

Altre letture consigliate

A San Siro la Fiorentina regge solo un tempo, poi l’Inter dilaga: 3-0. Lecce e Genoa sfide decisive per il futuro viola e quello di Pioli - facebook.com Vai su Facebook

@CorSport su #Gudmundsson: “Bonus scattati. Ecco quanto ha speso la #Fiorentina” #Genoa #SerieA - X Vai su X

“Ho promesso mari e monti, ma abbiamo incontrato squadre che stanno in alto”: Pioli sulla crisi senza fine della Fiorentina - Le prossime due partite – contro avversarie che classifica alla mano sono dirette concorrenti per la salvezza – saranno senza dubbio importantissime. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Crisi viola, Pioli sul futuro: “Non ci penso. Con Genoa e Lecce…” - Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato dichiarazioni sul proprio futuro dopo la sconfitta contro l’Inter: Genoa e ... Riporta europacalcio.it

Solo in A quattro squadre senza vittorie dopo 9 partite. Ma i loro percorsi sono diversi - Fiorentina, Genoa, Verona e Pisa condividono un primato negativo inedito nella storia del nostro campionato. Si legge su msn.com