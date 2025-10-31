Fiorentina a Lecce l' ultima chance per Pioli? Da Vanoli a Thiago Motta i nomi dei possibili sostituti

Una posizione di classifica inimmaginabile a inizio stagione, con il solo Genoa alle spalle, malcontento e insofferenza della piazza che montano e il record negativo nella storia delle partecipazioni in Serie A. Soffia vento di burrasca in casa Fiorentina, al netto delle vittorie conseguite in. 🔗 Leggi su Today.it

Classifica Giornata 9 #SerieA 2025/2026 ? Fiorentina-Lecce domenica 2 novembre ore 15 ? FORZA LECCE ? https://tifosilecce.forumattivo.com/t3546-campionato-serie-a-stagione-2025-2026 - facebook.com Vai su Facebook

E così fu. Portiamoci avanti: alla decima giornata non è MAI accaduto che, non 4, ma 3 squadre siano rimaste a quota zero vittorie. Il prossimo turno: Verona-Inter, Fiorentina-Lecce, Torino-Pisa e Sassuolo-Genoa. Se almeno 2 squadre non vincono è di nuovo - X Vai su X

Fiorentina, a Lecce l'ultima chance per Pioli? Da Vanoli a Thiago Motta, i nomi dei possibili sostituti - La squadra è viola ancora a secco di vittorie in campionato e in piena zona retrocessione, ed è attesa ora dal match contro i pugliesi e dalle delicate trasferte di Magonza in Conference e di Marassi ... Si legge su today.it

Pioli all’ultima spiaggia con il Lecce: tre gli allenatori in corsa in caso di esonero, ecco tutti i nomi - Chiamiamola ultima spiaggia o partita senza appello, tanto l'etichetta da appiccicare sopra non ha importanza: la cosa sicura è che Fiorentina- msn.com scrive

Contro il Lecce la peggior Fiorentina di sempre: Pioli si gioca il tutto per tutto - Domenica le due compagini scenderanno in campo al Franchi per una partita da dentro o fuori per il tecnico emiliano ... Secondo pianetalecce.it