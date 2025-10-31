Fiorello racconta l’incidente che ha avuto | ecco cosa gli è successo

Fiorello rivela di aver avuto un incidente: un racconto divertente e pieno di autoironia, ma con un finale che poteva essere peggiore. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Fiorello affonda Bruno Vespa: avete sentito cosa ha detto? Così ha messo KO il giornalista di Porta a Porta Anche un mattiniero instancabile come Rosario Fiorello può vivere una “giornata storta”, anche se la sua capacità di trasformare tutto in comicità resta imbattibile. Ospite del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, il conduttore e showman ha raccontato un episodio che, pur avendolo spaventato, è diventato subito materiale per uno dei suoi irresistibili monologhi: un incidente in bicicletta avvenuto a Roma, proprio vicino casa. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Fiorello racconta l’incidente che ha avuto: ecco cosa gli è successo

