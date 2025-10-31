Fino al 2 novembre in Fiera Campionaria un viaggio nell’innovazione

Ecodibergamo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra-mercato più amata di Bergamo riparte, tra esposizioni commerciali, spettacolo, socialità e anche prevenzione. In Fiera anche L’Eco café. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

fino al 2 novembre in fiera campionaria un viaggio nell8217innovazione

© Ecodibergamo.it - Fino al 2 novembre in Fiera Campionaria un viaggio nell’innovazione

Contenuti che potrebbero interessarti

fino 2 novembre fieraSagre e fiere in Piemonte: tutti gli appuntamenti del weekend dal 31 ottobre al 2 novembre - Profumi di tartufo, colori d’autunno e antiche tradizioni animeranno il Piemonte in questo lungo fine settimana che va da giovedì 30 ottobre a ... Secondo radiogold.it

Fino al 2 novembre in Fiera Campionaria un viaggio nell’innovazione - L a Fiera Campionaria, la tradizionale manifestazione che da oltre quarant’anni mette in vetrina l’ anima produttiva, commerciale e sociale del territorio bergamasco - Si legge su ecodibergamo.it

fino 2 novembre fieraFeste, mercatini, fiere, cibo e vino: tutti gli eventi del weekend, da Halloween al 2 novembre - Sono in programma numerose manifestazioni interessanti nel vicentino, di seguito vediamo quali sono g ... Scrive vicenzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fino 2 Novembre Fiera