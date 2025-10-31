Fino a 30mila euro a fondo perduto per chi apre un' attività a San Severo
Ha preso il via l’Avviso pubblico per l’accesso al Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali-Annualità 2023 presso il Comune di San Severo. La misura rappresenta una concreta opportunità per imprenditori e aspiranti tali interessati ad avviare nuove attività sul territorio. Le istanze possono essere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
