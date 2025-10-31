Finisce in una buca e distrugge l’auto | danni per migliaia di euro

31 ott 2025

Un colpo secco, poi la macchina che sobbalza e si ferma pochi metri dopo. È la disavventura capitata sabato pomeriggio scorso a Stefano Lunazzi, 56 anni, residente in via Gorizia a Udine, che ci ha raccontato di aver subito oltre 2 mila euro di danni alla propria auto elettrica dopo essere finito. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

