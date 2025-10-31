Finisce con l' auto nel fosso prima dell' alba un ferito in via Mavora

Questa mattina intorno alle 5.30 si è verificato un incidente stradale in via Mavora, nel tratto di campagna nel territorio di Nonantola. Il conducente di una Nissan Qashqai ha perso il controllo, finendo per schiantarsi contro la vegetazione in un fosso al margine della carreggiata. Pare si sia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

