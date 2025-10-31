Finanziaria 2026-2028 | Regione Siciliana sblocca 1,2 miliardi Pieno sostegno a lavoro e imprese

Renato Schifani Oltre 220 milioni per le assunzioni a tempo indeterminato, 10 milioni per gli investimenti nelle “Super Zes” e 15 milioni di incentivi per l’edilizia privata. Sono i pilastri della legge di stabilità per il triennio 2026-2028, approvata oggi dalla Giunta regionale. Il provvedimento, che mobilita nuove risorse per circa 300 milioni di euro, raggiunge un valore complessivo di circa 1,2 miliardi considerando la conferma dei trasferimenti agli Enti locali. Ai Comuni sono destinati 350 milioni per trasferimenti ordinari e 115 milioni per investimenti, mentre alle ex Province vanno 108 milioni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

