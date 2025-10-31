Financial Times | La Commissione Ue presenterà un piano per muovere più velocemente i carri armati in caso di guerra

Gli Stati Uniti hanno fatto capire che l’aria è cambiata e l’Europa si prepara a muovere più velocemente i propri carri armati. Secondo il Financial Times, il mese prossimo la Commissione europea presenterà una serie di proposte operative per la creazione di una rete di trasporto militare europea, pensata per facilitare lo spostamento di truppe, veicoli corazzati e artiglieria pesante attraverso il territorio dell’Unione in caso di crisi o conflitto. Il progetto, sviluppato in collaborazione con gli Stati membri e la Nato, mira a rafforzare la capacità di risposta rapida del continente di fronte all’eventualità di un’estensione della guerra russa oltre i confini dell’ Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

