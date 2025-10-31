Financial Times | La Commissione Ue presenterà un piano per muovere più velocemente i carri armati in caso di guerra
Gli Stati Uniti hanno fatto capire che l’aria è cambiata e l’Europa si prepara a muovere più velocemente i propri carri armati. Secondo il Financial Times, il mese prossimo la Commissione europea presenterà una serie di proposte operative per la creazione di una rete di trasporto militare europea, pensata per facilitare lo spostamento di truppe, veicoli corazzati e artiglieria pesante attraverso il territorio dell’Unione in caso di crisi o conflitto. Il progetto, sviluppato in collaborazione con gli Stati membri e la Nato, mira a rafforzare la capacità di risposta rapida del continente di fronte all’eventualità di un’estensione della guerra russa oltre i confini dell’ Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Il Consorzio Gruppo La Meridiana è tra gli Europe’s Long-Term Growth Champions 2026 del Financial Times! Un risultato costruito con dipendenti, soci lavoratori, consorziate e clienti: grazie a tutti! Scoprite i nostri servizi su www.gruppolameridiana.it o chiam - facebook.com Vai su Facebook
Anche il Financial Times dedica l’apertura all’accordo commerciale a tempo (un anno) raggiunto tra Trump e Xi @ROBZIK - X Vai su X
Financial Times: "Commissione potrebbe sbloccare 550 milioni per Budapest" - La Commissione europea intende sbloccare circa 550 milioni di euro di fondi Ue destinati all'Ungheria, mentre Bruxelles cerca di superare il veto del primo ministro Viktor Orbán contro ... ansa.it scrive
Financial Times: sospette interferenze russe su Gps aereo von der Leyen. Mosca nega - Domenica pomeriggio l’aereo con a bordo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sarebbe stato vittima di un presunto attacco di interferenza russa nell'aeroporto bulgaro di Plovdiv: ... Da tg24.sky.it
La Commissione Ue accelera sulla difesa europea anti-droni - Giovedì la Commissione europea ha proposto quattro progetti di punta per la difesa europea, tra cui un sistema anti- Riporta startmag.it