Filumena Marturano va in scena in salsa mesagnese

MESAGNE - Il Cenacolo Carmelitano in collaborazione con la Compagnia Nuovo Teatro annuncia la messa in scena di una delle opere più amate del repertorio teatrale italiano: “Filumena Marturano”, un capolavoro indiscusso scritto dall'immenso Eduardo De Filippo. L'evento è in programma per domenica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

News recenti che potrebbero piacerti

Assegnando a Sophia Loren il ruolo di Filumena Marturano, Vittorio De Sica rende la protagonista di Matrimonio all’italiana simbolo di un momento di passaggio nella società italiana, in una trasformazione di ruoli che è ancora pienamente attuale. - facebook.com Vai su Facebook

Cesinali, Filumena nel nostro tempo con la firma di Gigi Savoia - Il capolavoro di Eduardo De Filippo Filumena Marturano diventa drammaturgia contemporanea, grazie al talento di Angela Caterina e di Luigi Frasca. Lo riporta ilmattino.it

Tv: ascolti Rai, boom per 'Filumena Marturano' che vince in prime time - Grande successo per "Filumena Marturano", la commedia di Eduardo De Filippo trasmessa su Rai 1 ieri, portata in scena in italiano da Mariangela Melato e Massimo Ranieri, che ... ilsecoloxix.it scrive

Filumena Marturano «anema e core» - L'edizioneprodotta dal Teatro di Roma e da Luca De Filippo che vi interpreta Domenico Soriano, già immortalato da suo padre, torna da stasera all'Argentina, dove ha debuttato nell'ottobre 2008 in ... iltempo.it scrive