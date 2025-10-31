Filumena Marturano va in scena in salsa mesagnese

Brindisireport.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Il Cenacolo Carmelitano in collaborazione con la Compagnia Nuovo Teatro annuncia la messa in scena di una delle opere più amate del repertorio teatrale italiano: “Filumena Marturano”, un capolavoro indiscusso scritto dall'immenso Eduardo De Filippo. L'evento è in programma per domenica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

