Filottrano strisce blu davanti alla bottega storica del maestro Fofo Il sindaco Paolorossi | Scusa

Filottrano, 31 ottobre 2025 – Strisce blu davanti alla storica bottega del fabbro ferraio Fofo, alias Benvenuto Flamini, 90 anni, un’istituzione in città come la sua bottega, ereditata dal nonno, attiva da 150 anni. Il sindaco fa mea culpa, si scusa e provvede a rimediare. L’increscioso episodio è balzato agli occhi dei cittadini dopo la segnalazione sui social dell ’artigiana orafa Cinzia Federici: nei giorni scorsi erano comparsi dei cartelli, poi ieri mattina le strisce proprio davanti all’ingresso. Il post del sindaco. Il post del sindaco Luca Paolorossi: “E’ sempre colpa mia perché sono io il sindaco e vi racconto che oggi a Filottrano abbiamo dato il meglio di noi (per modo di dire). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

