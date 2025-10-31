Film sulla Palestina per le scuole | Non c’era un contradditorio Scintille fra Ciccioli e studenti

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film sulla tragedia di Hind Rajab (The voice of Hind Rajab), la bambina palestinese di cinque anni uccisa dall’esercito israeliano dopo essere rimasta per ore accanto ai corpi senza vita dei suoi zii e dei suoi tre cugini, finisce al centro di una polemica politica. La proiezione del lungometraggio del regista Kaouther Ben Hania a favore degli studenti di alcune classi del liceo classico ‘Rinaldini’, il 16 ottobre al cinema Italia, ha spinto l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, a inviare una nota con cui criticava le modalità di quell’evento. In pratica Ciccioli lamentava l’assenza, tra i relatori, di "voci che possano offrire una prospettiva diversa e complementare rispetto a quella proposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

