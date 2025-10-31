Fiera dei Morti 2025 | inaugurata l’area espositiva e commerciale al parcheggio Fontanarossa
Una tradizione che si rinnova. È stata inaugurata questa mattina al parcheggio Fontanarossa di Amts la grande area espositiva e commerciale della Fiera dei Morti 2025, uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno catanese. L'area, che ospita 150 stand, propone una vasta selezione di prodotti tipici locali, artigianato, curiosità e novità provenienti da altre regioni italiane come Puglia e Calabria. A rendere ancora più completa l'esperienza, non mancano una zona food dedicata alle specialità gastronomiche e spazi gioco per i bambini, pensati per accogliere famiglie e visitatori di tutte le età.
