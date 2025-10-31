Fico | Grande tema è la soluzione problemi della sanità
Tempo di lettura: < 1 minuto “ La risoluzione dei problemi della sanità è il grande tema che tutti i cittadini e le cittadine campane vogliono ascoltare. Senza dubbio dobbiamo investire e migliorare tutto il processo della sanità territoriale, la sanità di prossimità e bisogna iniziare investendo ingenti risorse in tecnologia, ovvero nella telemedicina, in tutto quello che può stabilizzare e tenere i pazienti a casa. Bisogna continuare gli investimenti che la Regione ha fatto e sta facendo sulle case e gli ospedali di comunità e se rafforziamo il territorio e riusciamo a ricalibrare il rapporto con i medici di medicina generale, io credo che possiamo fare un grande servizio pubblico per le persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
