Fico-De Luca sceneggiata napoletana | l’abbraccio e la lunga notte dei coltelli in Campania

L’abbraccio di facciata, come una sceneggiata del grande Mario Merola, ma dietro sempre i coltelli affilati. Tra Roberto Fico e Vincenzo De Luca, i due nemici storici, va in atto una sorta di pax compromissoria. Giusto il tempo di arrivare alle regionali del 23 e 24 novembre e poi ripartire con le divisioni e le contraddizioni. Che in realtà sono sempre più incessanti e presenti. L’incontro di facciata. L’ex presidente della Camera e l’attuale governatore si sono abbracciati in un incontro pubblico con la narrazione tipica delle campagne elettorali. Quasi a voler fare capire che la coalizione è unita, che si va avanti, che non ci sono problemi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fico-De Luca, sceneggiata napoletana: l’abbraccio e la lunga notte dei coltelli in Campania

