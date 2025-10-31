Fibra WindTre | Internet a 2,5 Gbps e Amazon Prime gratis a 24,99€

WindTre rilancia la sua offerta fibra più conveniente con una promozione imperdibile dedicata ai nuovi clienti. Attivando online la tariffa “ Super Fibra WindTre ”, puoi avere Internet ultraveloce fino a 2,5 Gbps, attivazione gratuita, chiamate illimitate e 12 mesi di Amazon Prime gratis, tutto a 24,99€ al mese. Un pacchetto completo pensato per chi vuole prestazioni elevate, stabilità di connessione e servizi extra di valore, senza costi nascosti. Attiva fibra WindTre Passa a TIM da iliad e risparmia: 300 GB e tutto illimitato a meno di 10€. Cosa include fibra WindTre. La nuova fibra WindTre si distingue per il suo equilibrio tra prezzo e prestazioni, integrando tecnologia FTTH (Fiber to the Home) e servizi premium. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Fibra WindTre: Internet a 2,5 Gbps e Amazon Prime gratis a 24,99€

