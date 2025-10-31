Fibra ottica e strade dissestate | Chi fa i lavori sistemi l’asfalto

Il gruppo di maggioranza Centrosinistra per San Giovanni ha portato all’attenzione del consiglio comunale di ieri un ordine del giorno in merito ai lavori di posa dei cavi in fibra ottica che, in queste settimane, stanno interessando varie zone del territorio comunale. L’obiettivo è quello di affrontare le criticità emerse a seguito dei lavori, in particolare le conseguenze legate al cattivo ripristino delle strade e dei luoghi attraversati, spesso anche di proprietà privata. Come sottolineato dal gruppo di maggioranza, gli interventi per la realizzazione delle reti di banda ultra larga — promossi a livello nazionale per garantire un più ampio accesso digitale a cittadini e imprese — stanno mostrando notevoli criticità nella fase successiva alla posa dei cavi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

