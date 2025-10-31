Fibra ottica e strade dissestate | Chi fa i lavori sistemi l’asfalto
Il gruppo di maggioranza Centrosinistra per San Giovanni ha portato all’attenzione del consiglio comunale di ieri un ordine del giorno in merito ai lavori di posa dei cavi in fibra ottica che, in queste settimane, stanno interessando varie zone del territorio comunale. L’obiettivo è quello di affrontare le criticità emerse a seguito dei lavori, in particolare le conseguenze legate al cattivo ripristino delle strade e dei luoghi attraversati, spesso anche di proprietà privata. Come sottolineato dal gruppo di maggioranza, gli interventi per la realizzazione delle reti di banda ultra larga — promossi a livello nazionale per garantire un più ampio accesso digitale a cittadini e imprese — stanno mostrando notevoli criticità nella fase successiva alla posa dei cavi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Circa 900 km di fibra ottica di ultima generazione che da Milano arriva in Valtellina e garantirà connessioni stabili e sicure per i presidi sanitari e di sicurezza in vista delle Olimpiadi. La rete resterà poi come infrastruttura al servizio del territorio. - facebook.com Vai su Facebook
FIBERCOP: PROSEGUE POSA DELLA NUOVA RETE IN FIBRA OTTICA A GROTTOLE - X Vai su X
Fibra ottica e strade dissestate: "Chi fa i lavori sistemi l’asfalto" - Il gruppo di maggioranza Centrosinistra per San Giovanni ha portato all’attenzione del consiglio comunale di ieri un ordine del giorno in merito ai lavori di posa dei cavi in fibra ottica che, in ques ... Si legge su lanazione.it
"Fibra ottica Dissestate le strade a Pontedera: Interrogazione al Sindaco" - L'amministrazione comunale di Pontedera è attaccata per l'esecuzione delle opere di posa della fibra ottica. Si legge su lanazione.it
Cantieri per la fibra ottica, decine di strade distrutte. La strigliata del sindaco: «Lavorate meglio» - Nessuno, tanto meno il sindaco Alessandro Ciriani, contesta la bontà dell'azione alla fonte. ilgazzettino.it scrive