FIALS Lazio | Sanità privata accreditata serve un intervento urgente per tutelare lavoratori e cittadini

La FIALS Lazio torna a denunciare con forza la situazione critica in cui versa la sanità privata accreditata, settore che – secondo il sindacato – continua a rappresentare una componente essenziale del Servizio Sanitario Nazionale ma con condizioni di lavoro e retribuzioni “ingiustificatamente peggiori” rispetto a quelle del pubblico. In una lettera indirizzata al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al Direttore regionale alla Salute, Andrea Urbani, e ai direttori delle strutture accreditate, la Segreteria regionale FIALS richiama l’attenzione sulle gravi conseguenze del mancato adeguamento economico dei DRG, le tariffe che regolano i rimborsi per le prestazioni sanitarie fornite dal privato accreditato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - FIALS Lazio: “Sanità privata accreditata, serve un intervento urgente per tutelare lavoratori e cittadini”

Argomenti simili trattati di recente

Cisl FP LAZIO (@cisl_fplazio) / Posts - X Vai su X

Il 27 ottobre 2025 è stato finalmente sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2022-2024, che entrerà in vigore dalla data di stipulazione e interessa tutto il personale dipendent - facebook.com Vai su Facebook

Fials Lazio: “Manodopoera in affitto e personale che scappa all’estero: una sanità in completo abbandono” - “Le migliaia di precari e collaboratori ai quali si negano progressioni di carriera e inserimenti a tempo indeterminato, ristagnano ai margini di un mercato del lavoro in Italia e nel Lazio diventando ... quotidianosanita.it scrive

Ccnl Sanità Privata. La Fials strappa l’impegno del Ministro Schillaci al tavolo di rinnovo entro ottobre - “Non ci fermeremo finché non restituiremo diritti e salario ai professionisti della sanità privata e ... Scrive quotidianosanita.it

Aiop Lazio, il convegno sul futuro della sanità pubblica e privata: presenti all'evento Schillaci e Rocca - Si è tenuto ieri l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata del Lazio per parlare sul futuro della sanità italiana e sul ruolo delle strutture private accreditate. ilmessaggero.it scrive