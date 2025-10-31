Feyenoord-Volendam sabato 01 novembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Feyenoord conoscerà già il risultato del PSV, attuale co-capolista del campionato olandese con 25 punti dopo 10 giornate, ma questo non cambierà la sostanza di questa partita. Dopo aver perso lo scontro diretto in casa la settimana scorsa, gli uomini di Robin van Persie si sono giocati il bonus ed ora non possono perdere . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Classifica Eredivisie. Aggancio in vetta del PSV, ma il Feyenoord resta primo per differenza reti. Lo stop dei Rotterdammers accorcia le distanze anche delle inseguitrici con l'AZ a 4 lunghezze e Ajax a 6. Ottimo quanto sorprendente il quinto posto del Groninge - facebook.com Vai su Facebook