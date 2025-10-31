Festival | film grandi ospiti e riconoscimenti A Maria Pia Corbelli il premio Roma Cinema

Il cinema abita in Terra di Siena. La 29ª edizione del festival (ideato e fondato da Maria Pia Corbelli, che il 23 ha ricevuto il Premio Roma Cinema come ambasciatrice e testimonial internazionale del mondo del cinema), che si è svolta nella Città del Palio, ha visto la partecipazione di tanti volti noti della settima arte. Un’edizione che si è aperta con un omaggio a Claudia Cardinale, il cui volto è ritratto nella foto di scena, ripresa nel manifesto della kermesse, scattata durante le riprese di ‘La ragazza di Bube’, diretto da Luigi Comencini e girato a Ponte a Macereto, sul territorio di Monticiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

