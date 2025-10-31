Sabato 1 novembre per tutti gli amanti degli animali e dell’autunno si terrà un evento imperdibile promosso da Enpa Monza e Brianza: il Festival d’autunno. Avrà luogo al canile rifugio Enpa di via San Damiano 21 a Monza, nella sua oasi di biodiversità, che verrà allestita per rendere l’atmosfera più autunnale possibile. Sarà possibile partecipare a partire dalle 15 fino al calar delle tenebre, un’occasione unica sia adulti e bambini. I cavalli Matteo e Penelope, la pony Castagna, il caprone Derek e tutto il suo gregge saranno pronti a farsi conoscere e accogliere i visitatori in un ambiente un po’ diverso, adatto per staccare dalla vita in città, almeno per un pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festival d’autunno con gli animali vestiti da streghe e i mostriciattoli