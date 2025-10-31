Festival Cu-arti fra libri e incontri Focus sulla violenza di genere | Dobbiamo preparare i giovani

Nuova tappa della quarta edizione del festival " Cur-arti ", l’evento che affronta il tema della salute mentale delle giovani generazioni, inteso nel senso più ampio di benessere e il tema delle arti come possibile dispositivo di cura. Lunedì alle ore 21 al Mast di via San Martino 22, la giornalista Michela Giachetta presenterà il suo libro "I mostri non esistono" (Edizioni Fandango) dialogando con Pietro Giunta, psicologo e psicoterapeuta esperto in disturbi comportamentali, e con Giada Marcolungo e Francesco De Angelis del Progetto Andrea - Cuav Fondazione Somaschi, Centro che si occupa di portare il tema della violenza di genere tra gli uomini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festival Cu-arti fra libri e incontri. Focus sulla violenza di genere: "Dobbiamo preparare i giovani"

