Festa dell’unità nazionale e delle forze armate celebrazioni a villa Bonfiglio

31 ott 2025

Martedì 4 novembre, alle ore 10, presso il monumento ai Caduti di “Villa Bonfiglio” ad Agrigento, sarà celebrata la “Giornata dellunità nazionale e delle forze armate”, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia e delle rappresentanze delle forze armate e delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

