Festa dell’unità nazionale e delle forze armate celebrazioni a villa Bonfiglio

Martedì 4 novembre, alle ore 10, presso il monumento ai Caduti di “Villa Bonfiglio” ad Agrigento, sarà celebrata la “Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate”, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia e delle rappresentanze delle forze armate e delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Festa dell'Unità di Bruxelles Domenica 5 ottobre, dalle 11:00 Espace Henri De Kerckheer, Chau. de Vleurgat 23, Ixelles La festa dell'unità non è solo dibatti e buon cibo ma anche divertimento. Canteranno e suoneranno per noi gli Involo, The Jolines, T - facebook.com Vai su Facebook

Cerimonia a Castel Bolognese per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Castel Bolognese si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rinnovando il ricordo dei Caduti di tutte le guerre. Si legge su ravennanotizie.it

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: celebrazioni a Potenza il 4 novembre - In occasione della celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, la Prefettura di Potenza ha organizzato la manifestazione che si terrà presso il Monumento ai ... Segnala lasiritide.it

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le cerimonie a Brescia - In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, martedì 4 novembre è prevista una manifestazione che si svolgerà in piazza della Loggia e che avrà il seguente programma ... Lo riporta quibrescia.it