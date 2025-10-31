Festa dell' Autunno ad Amatrice
Sabato 1 e domenica 2 novembre torna la . Un'occasione per immergersi nei colori e nei profumi di questa stagioneIl programmaSabato 1 novembre 2025dalle ore 10:00Area Centro Commerciale Il CorsoMercatino dei Prodotti tipici e dell'Artigianatoore 10:00 - 13:00Apertura. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TUTTA PIOSSASCO IN FESTA! ARRIVA LA FESTA D'AUTUNNO! Domenica 9 novembre le vie e le piazze del centro cittadino saranno in festa per uno degli appuntamenti più amati a Piossasco: la Festa d'Autunno. Una festa che torna ogni anno, che coniuga - facebook.com Vai su Facebook
Casaprota: festa d’autunno - Casaprota, cuore pulsante della Sabina reatina, torna a celebrare i sapori autentici del territorio con la sua Festa d’Autunno, ... Riporta mediterranews.org